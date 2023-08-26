Вашингтон, 26 августа, 2023, 10:02 — ИА Регнум. На школьном матче по американскому футболу в США раздались выстрелы. Инцидент произошёл в штате Оклахома в США. Об этом сообщил телеканал Fox25.

dailymail. co.uk

По данным канала, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

«Шеф полиции Чокто подтвердил, что есть четыре жертвы», ― говорится в материале.

Предположительно, среди пострадавших один ученик. Ещё у одного перелом ноги.

Выстрелы раздались с трибуны во время паузы в игре. Спортсмены начали быстро убегать с поля. Подозреваемому удалось скрыться. Полиция начала его поиски.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Нью-Йорке в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере, один человек погиб, трое пострадали. Погибшим оказался 87-летний местный житель. Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого, который передвигался на скутере без документов. По их данным, действия нападавшего были случайными.

В июне сообщалось о перестрелке в американском штате Иллинойс, которую устроили преступные группировки недалеко от Чикаго. В результате стрельбы погиб один человек, 29 получили ранения.