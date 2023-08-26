Хабаровск, 26 августа, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Житель Хабаровского края остановил машину на трассе и с рук покормил медведя. Этот случай сняли очевидцы из соседней машины.

Кадр из видео

Мужчина открыл дверь и некоторое время стоял к зверю спиной, пока искал, чем его угостить. Медведь во время ожидания обнюхивал смельчака.

«Сейчас жахнет», — прокомментировали очевидцы происходящее.

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Трагедии не произошло, мужчина достал еду для медведя, тот схватил её и убежал в лес.

Как сообщало ИА Регнум, накануне на Чукотке сообщили, что пенсионерка из города Билибино прогнала забравшегося в дом медведя газетой. Она не закрыла на ночь дверь, и зверь вошёл в дом. Женщина проснулась, стала кричать и бить медведя свёрнутой газетой, он испугался и убежал.

При этом подобные встречи не всегда обходятся без последствий. Возле села Имисского на юге Красноярского края в августе медведь напал на грибников. Два человека пострадали, от животного отбились с помощью ружья, которое было у одного из мужчин.