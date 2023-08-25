Билибино, Чукотский АО, 25 августа, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Пожилая жительница города Билибино в Чукотском автономном округе с помощью газеты выгнала забравшегося к ней в дом медведя, сообщило 25 августа региональное агентство «Чукотка».

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В дом 71-летней женщины в ночь на 24 августа забрёл бурый медведь, открыв незапертую дверь. Это произошло примерно в два часа, когда пенсионерка спала.

Она проснулась от шума и увидела на пороге медведя. Женщина начала кричать и бить зверя по носу свёрнутой в трубочку газетой. Животное испугалось и убежало.

Узнав о случившемся, охотовед и сотрудники МВД безуспешно пытались разыскать медведя. Не найдя зверя, они выдали разрешение на его отстрел.

Комментируя случившееся, замглавы регионального департамента природных ресурсов и экологии Александр Фатин рассказал, что в регионе чаще стали попадаться людям на глаза молодые медведи.

«Они любопытные и наглые, вероятнее всего, приходили в поисках пищи. Практика показывает, что некоторые медведи перестают бояться выстрелов, которыми их отпугивают. Для них это просто хлопки и щелчки. Такие звери представляют опасность и подлежат отстрелу», — заявил Фатин.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа в Хибинах в Мурманской области два медведя начали преследовать туриста. Заметив зверей, мужчина громко закричал на них, животные испугались и убежали.

Сотрудники МЧС 22 августа отловили в Костроме зашедшего в город медведя. Бродя по улицам, он увидел на скамейке двух людей и, испугавшись, забрался на высокое дерево. Чтобы отловить зверя, ему ввели снотворное.