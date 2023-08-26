Цюрих, Швейцария, 26 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от занимаемой должности. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ФИФА.

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«Председатель дисциплинарного комитета ФИФА Хорхе Иван Паласио принял сегодня решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступит в силу с 26 августа и сначала оно будет рассчитано на 90 дней до момента начала дисциплинарного разбирательства, которое было открыто в отношении Рубиалеса 24 августа.

Глава RFEF накануне заявлял, что не намерен уходить с занимаемого поста из-за скандала с поцелуем капитана женской сборной Испании Хенивер Эрмосо в ходе церемонии награждения на чемпионате мира.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа женская испанская сборная переиграла команду Англии, впервые выиграв чемпионат мира по футболу. Встреча завершилась с минимальным счётом 1:0.

На церемонии награждения Рубиалес от радости поцеловал в губы капитана женской сборной страны Эрмосо, после чего разразился скандал, так как многие назвали такое поведение чрезмерным. Глава RFEF извинился за поцелуй, однако испанская федерация созвала по этому поводу внеочередную ассамблею.

Позднее Эрмосо заявила, что не давала Рубиалесу согласия на поцелуй, ФИФА открыла в отношении него дело.