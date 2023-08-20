Сидней, Австралия, 20 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Женская сборная Испании по футболу одержала победу над командой Англии в финале чемпионата мира по футболу — 2023. Встреча прошла в Сиднее (Австралия) и завершилась со счётом 1:0.

Guo Lei/XinHua/Global Look Press Женская сборная Испании по футболу

Единственный гол в матче забила защитница сборной Испании Ольга Кармона на 29-й минуте после паса Марионы Кальдентей.

На 70-й минуте полузащитница испанской команды Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти. Вратарь сборной Англии Мэри Ирпс поймала мяч в нижнем углу ворот.

Женская сборная Испании впервые стала чемпионом мира по футболу. В матче за третье место победу одержала сборная Швеции, которая обыграла хозяек турнира — австралиек (2:0).

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина впервые в истории провела матч женского чемпионата мира в хиджабе. Запрет на ношение хиджаба игроками команд ввела в 2007 году Международная федерация футбола (ФИФА). В 2014 году ограничение сняли.