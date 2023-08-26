Москва, 26 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно завершил испытания по отрыву передней стойки шасси от взлётно-посадочной полосы, сообщила 26 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Кадр из видео

«Пробежка с отрывом передней стойки — один из ключевых моментов в подготовке к первому полёту», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что на этих испытаниях экипаж одновременно отрабатывает взлёт и процесс его экстренного прерывания, который также должен быть безопасным. Это важно для гражданской авиации.

Сообщается, что теперь самолёту предстоит выполнить первый испытательный полёт.

Самолёт SJ-100 изготовили в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Ранее корпорация называлась «Иркут», её переименовали 15 августа 2023 года. «Яковлев» входит в Объединённую авиастроительную корпорацию «Ростеха» и производит самолёты SJ-100 и МС-21.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт, созданный по программе импортозамещения. Он станет ещё одной моделью в семействе типа Superjet. Ранее самолёт прошёл успешно испытания на устойчивость к эффекту шимми — действие сил на катящееся колесо шасси.