Москва, 15 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Корпорация «Иркут» официально переименована в ПАО «Яковлев». Об этом 15 августа говорится в сообщении компании.

Максим Блинов/РИА Новости Самолет МС-21-310 на аэродроме Иркутского авиационного завода

«Корпоративные процедуры по переименованию Корпорации «Иркут» завершены, теперь компания официально носит название ПАО «Яковлев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на внеочередном собрании акционеров был утверждён обновлённый устав компании, содержащий новое наименование. Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года было принято и анонсировано решение о переименовании. В компании отметили, что за последние 20 лет «Иркут» прошёл путь от корпоративного центра при Иркутском авиазаводе до ведущего разработчика и производителя гражданской авиационной техники, поэтому переименование стало закономерным шагом развития.

ПАО «Яковлев» входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха и производит самолёты SJ-100 и МС-21.