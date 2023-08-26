На складе с пиротехникой в Кемерове вспыхнул крупный пожар
Кемерово, 26 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул 26 августа на складе с пиротехникой в Кемерове, сообщил Telegram-канал «112».
Огонь охватил все складские помещения, обрушилась кровля. Пожару присвоили второй уровень сложности.
Информации о пострадавших нет.
Проверяется информация, согласно которой на складе, кроме пиротехники, хранились газовые баллоны.
В региональном управлении МЧС сообщили о пожаре в Кемерове на улице Терешковой в нежилом здании. Сигнал о происшествии поступил в 17:00 по местному времени.
Как сообщало ИА Регнум, 20 августа пожар вспыхнул на Кубани на складе в станице Старокорсунской. В этот же день крупный пожар произошёл на складе OZON в подмосковном Подольске.
21 августа в Подмосковье пожар на площади 1500 квадратных метров потушили на складе в Богородском районе.
Крупный пожар на складе пиротехники вспыхнул в Сергиевом Посаде 9 августа. Пострадали десятки человек, погибла женщина.