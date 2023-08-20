Краснодар, 20 августа, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Возгорание склада произошло в станице Старокорсунская Краснодарского края. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России по Краснодарскому краю

Отмечается, что в 10:39 мск прибыло первое пожарное подразделение. Для тушения огня были привлечены 62 спасателя и 22 единицы техники.

Площадь пожара первоначально составляла 200 квадратных метров, позже он был локализован на 500 кв. метрах. В 12:02 мск открытое горение было ликвидировано.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа в подмосковном Подольске на складе Ozon произошёл пожар. На момент прибытия первых подразделений пожарных наблюдался дым из-под кровли. Сотрудники компании были эвакуированы.

К тушению привлечены 91 человек, 34 единицы техники, от МЧС — 43 человека и 16 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлекался вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Кроме того, в готовность был приведён вертолёт Ми-8 МЧС России.