Подольск, Московская область, 20 августа, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске на складе Ozon произошёл пожар, сообщили 20 августа в региональном главке МЧС РФ.

ГУ МЧС России по Московской области

Отмечается, что пожар произошёл в шестиэтажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли.

Происходит открытое горение на площади 375 квадратных метров, горит продукция в коробках на стеллажах, уточнили в ведомстве.

Сотрудники компании эвакуированы. К тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единицы техники, от МЧС — 43 человека и 16 единиц техники.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа в подмосковном Одинцово произошёл пожар на складе. Возгорание распространилось на две тысячи квадратных метров.

13 августа в городе Раменское Московской области также произошёл пожар на складе удобрений, его площадь составила 2700 квадратных метров. Прокуратура назвала вероятную причину пожара. Сообщалось, что возгорание возникло из-за нарушения противопожарных требований при выполнении сварочных работ.