Москва, 26 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Интеллектуально бывший президент США Барак Обама выше нынешнего, Джо Байдена, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 26 августа. По его мнению, при Обаме отношения России и США были более прагматичными.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Скажем прямо и откровенно — это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена», — сказал Медведев в интервью ТАСС и RT.

Как сообщало ИА Регнум, действующий глава США Джо Байден оговорился и призвал не дать выиграть президентские выборы Обаме вместо Трампа. Казус произошёл 5 мая. При этом на вопрос о том, чем он отличается от своего предшественника, Байден трижды ответил, что «всем». Байден также назвал себя самым опытным кандидатом на пост главы государства за всю историю. В настоящий момент американский лидер уже является самым возрастным президентом США.