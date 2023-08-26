Москва, 26 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Украинский конфликт — это экзистенциальное противостояние планетарного масштаба. Об этом 25 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Kremlin Pool/Global Look Press Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Как отметил в интервью ТАСС замглавы Совбеза, в ходе украинского конфликта Соединённые Штаты зарабатывают, Евросоюз несёт потери, а весь остальной мир пребывает в напряжении.

«Если ситуацию рассматривать в этой проекции, то в известной степени это превращает подобного рода конфликт в конфликт планетарного масштаба, конфликт миров, экзистенциальный конфликт и для всей планеты, о чём сегодня говорят многие политологи и политические деятели», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что оппоненты России с Запада активно толкают все остальные страны мира к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что сигнал для США и НАТО о том, что к озабоченностям Москвы нужно прислушиваться, который был послан в виде жёсткой реакции на агрессию Грузии в 2008 году, так и не был услышан.

До этого зампред Совбеза отмечал, что конфликт на Украине является для России экзистенциальным и означает борьбу за существование. Медведев указывал, что поражение Запада в этом конфликте неизбежно, потому что для него это чужая война, на которой гибнут чужие люди.