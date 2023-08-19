Москва, 19 августа, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Поражение Запада в украинском конфликте неизбежно, потому что для него это чужая война, в которой гибнут чужие люди, для России же это война за самосохранение, заявил 19 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Для них это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. И хоть их им и не жалко, но Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнёт слишком вредить его интересам. <…> Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Для России же происходящее — экзистенциальный конфликт, война за самосохранение, подчеркнул Медведев. Спустя некоторое время западные элиты начнут умолять Россию о переговорах, но такие переговоры должны начаться не раньше, чем будут выполнены все задачи специальной военной операции.

«Мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться», — написал Медведев.

Россия должна в том или ином формате получить полный контроль за происходящим на всех территориях, входивших в состав Украины, и достигнет этой цели, добавил заместитель главы Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа Медведев, комментируя слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части «спорных» территорий, отметил, что такое предложение выглядит интересным, но следует учитывать, что «спорными» являются все без исключения территории Украины.

17 августа в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны согласиться на мирные переговоры немедленно и без всяких условий. Если же они продолжат уклоняться от переговоров, дело может кончиться полным исчезновением украинской государственности, сказал Лукашенко.

Победа России над Западом в конфликте на территории Украины неизбежна, так как для неё это борьба не на жизнь, а на смерть, и от этой борьбы зависит судьба страны, Запад же, в отличие от России, не готов платить за победу любую цену, отмечал в июне 2023 года бывший разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер.