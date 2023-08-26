Москва, 26 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Красивая погода с температурой воздуха до 26 градусов тепла ожидается в Москве в конце лета и начале осени. Об этом 26 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Известия/Константин Кокошкин

«Красивой погодой завершается лето и, по предварительным расчётам, начинается осень. Температурный фон выше нормы примерно на 1 градус», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как сообщил синоптик, 29 августа в столице ещё ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и температура воздуха +16… +19 °C, однако уже днём 30 августа в Москве будет +19… +24 °C.

Вильфанд уточнил, что во второй половине недели ожидается температура воздуха +21… +26 °C, также местами возможны небольшие дожди.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Вильфанд рассказал, что с 26 по 30 августа в Красноярском и Алтайском краях, а также в Тыве, Хакасии, Бурятии, Якутии и на Сахалине ожидается температура воздуха на 7–10 градусов выше климатической нормы. По его словам, аномальное тепло также прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Также он назвал замечательной погоду в этот период в южной части Европейской России, в Краснодарском крае, где будет на два градуса жарче климатической нормы — +28…+33 °C. Осадков не ожидается.