Москва, 25 августа, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В период с 26 по 30 августа на территории Красноярского и Алтайского краёв, а также в Тыве, Хакасии, Бурятии, Якутии и на Сахалине ожидается температура воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. Об этом 25 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В Сибирском федеральном округе очень высокие аномалии, в Красноярском крае очень высокая температура, на 8-11 градусов выше нормы. Очень высокие температуры в Алтайском крае — на 7-11 градусов выше нормы — от +24 до +34 градусов. Такие же температуры в республике Алтай, Кемеровской области», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

В Хакасии и Тыве температура воздуха составит от +27 до +32 градусов, что на 7-10 градусов выше нормы, и уточнил, что в Северо-Западном федеральном округе также прогнозируется жара. В Псковской области с 27 по 30 августа температура будет на семь градусов выше нормы — +25…+ 27 градусов.

На Дальнем Востоке также ожидается аномальное тепло: например, в Бурятии от +25 до +27 градусов, что на семь градусов выше нормальных значений. Кроме того, будет жарко на Сахалине — +24…+27 градусов (на 7-8 градусов выше нормы) и в Якутии — +26 …+28 градусов (на 8-10 градусов выше нормы).

При этом Вильфанд назвал замечательной погоду в южной части европейской России — в Краснодарском крае.

«Температура около и выше нормы на 2 градуса — +28…+33 градуса. И много солнца, там правит баллом антициклон, осадков не ожидается. Комфортная погода для отдыхающих, температура водной поверхности 28 градусов», — пояснил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что утром 25 августа в московском регионе ожидаются радиационные туманы. Синоптик указал, что видимость ухудшится до нескольких сотен метров.

До этого в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за продолжительной засухи. Засушливая погода наблюдается в регионе с апреля по август и привела к сложной обстановке в сельском хозяйстве.