Чикаго, США, 18 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Преступные группировки в городе Уиллоубрук (США, Иллинойс) устроили в ночь на 18 июня перестрелку, в которой погиб один человек, не менее 29 получили ранения. Об этом сообщило местное издание Country Herald.

Кадр из видео ntv.ru Стрельба в США

«Стрельба развернулась во время незаконного захвата улицы в Уиллоубруке, недалеко от Чикаго, в результате пострадали, минимум, 29 человек, в том числе один погиб», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, в перестрелке участвовали от 200 до 300 человек. Одного нашли мёртвым на месте происшествия, ещё двое находятся в критическом состоянии. Не менее восьми человек с огнестрельными ранениями поступили в местные больницы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 июня в США сообщили о стрельбе на фестивале электронной музыки Beyond Wonderland в штате Вашингтон. Инцидент произошёл на территории кемпинга. Погибли два человека, трое получили ранения. Правоохранители задержали подозреваемого.