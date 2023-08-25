Вашингтон, 26 августа, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Расследование по делу об импичменте американского президента Джозефа Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, что глава Белого дома причастен к коррупции, призвала скорее начать член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин 25 августа в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре», — написала конгрессвумен, комментируя слова Шокина.

Экс-генпрокурор Украины в интервью телеканалу Fox News заявил, что его увольнение произошло под давлением Вашингтона и было «оплачено». При этом Шокин утверждает, что снятию его с поста лично содействовал действующий президент США Байден, который «отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение».

Шокин является ключевой фигурой в истории о предполагаемом использовании Байденом своего политического влияния в интересах сына Хантера Байдена. В 2016 году, когда Шокин занимал пост генпрокурора Украины, Байден-старший был вице-президентом в администрации Барака Обамы и курировал украинское направление. Нынешний глава Белого дома не раз заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием деятельности которого занимается сейчас палата представителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член палаты представителей конгресса США республиканец Грег Стюби внёс на рассмотрение американских парламентариев резолюцию об импичменте главе Белого дома Байдену.

Стюби обвинил президента Соединённых Штатов в злоупотреблении властью, включая участие в схемах со взяточничеством, вымогательством и мошенничеством.

Министр юстиции США Меррик Гарленд 1 августа повысил ранг расследования по делу Хантера Байдена до уровня спецпрокурора. Соответствующие полномочия для следственных работ получил прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс.