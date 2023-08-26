Москва, 26 августа, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что, если США и Иран смогут договориться насчёт возобновления ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий), Россия со своей стороны готова к работе по полноформатному восстановлению договорённости.

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Российский дипломат отметил, что между Ираном и США были и сейчас существуют контакты по СВПД. Они осуществляются в том числе при посредничестве некоторых стран Персидского залива.

«Мы считаем, что если речь идёт о тех или иных пониманиях, касающихся иранской ядерной программы, то это позитивный момент», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Россия готова к работе по полноформатному восстановлению ядерной сделки, ждёт, что такая активизация пойдёт со стороны Ирана и США.

По данным замглавы МИД РФ, Иран, насколько известно Москве, готов вернуться к формату переговоров в Вене. Этот формат считают подходящим для переговоров по ядерной сделке и Россия, и Китай.

В то же время США в рамках политики давления на неугодные страны занимает отстранённую позицию, отметил Рябков.

Заключённая в 2015 году договорённость СВПД (ядерная сделка с Ираном) предполагала сворачивание иранской ядерной программы в обмен на поэтапную отмену антииранских санкций. Договорённость заключили Россия, Иран, США, Китай и евротройка — Британия, Франция и Германия.

США во время президентства Дональда Трампа в 2018 году вышли из ядерной сделки. Москва, указывая на то, что Запад отказался выполнять свои обязательства и что на нём лежит ответственность за ситуацию с ядерным оружием, выступает за возобновление договорённости.

В начале года официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что вопрос ядерной сделки сняли с повестки дня и что теперь в Вашингтоне обсуждают меры по предотвращению сотрудничества между Россией и Ираном.