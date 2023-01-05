Вашингтон, 5 января, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном больше не рассматривают в США. Повестка сменилась на обсуждение мер по предотвращению сотрудничества между Тегераном и Москвой, сообщил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

U.S. Department of State Нед Прайс

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«СВПД уже несколько месяцев как нет в повестке. Во главе нашей повестки делать всё, что мы можем, чтобы поддержать всеобщие права народа Ирана и противодействовать растущему сотрудничеству в сфере безопасности между Ираном и Россией», — отметил он.

Повестка сменилась после информации о том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые впоследствии используются в спецоперации на Украине. Эта версия муссируется несмотря на опровержения со стороны Тегерана и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что ядерная сделка с Ираном «мертва». По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, правительство США не надеется на достижение прогресса в переговорах по урегулированию иранской ядерной проблемы в обозримом будущем.