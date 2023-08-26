Вашингтон, 26 августа, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден причастен к коррупции. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но моё личное твёрдое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили», — сказал Шокин, который, по его словам, лишился своего поста из-за давления со стороны Вашингтона.

Виктор Шокин в интервью выступил с утверждением, что Джо Байден предложил 1 млрд долларов в обмен на его увольнение. Напомним, Шокина отправили в отставку в 2016 году.

Позднее, 25 августа, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к импичменту Джо Байдена после заявления экс-генпрокурора Виктора Шокина о причастности американского президента к его отставке.