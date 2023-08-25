Вашингтон, 25 августа, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Успешное продвижение российской армии на купянском направлении свидетельствует, что она вскоре может освободить не только Купянск, но и Харьков, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер 25 августа на телеканале Dialogue works.

«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — сказал он.

По мнению эксперта, ВСУ, скорее всего, не смогут перехватить инициативу, и их поражение предрешено. Риттер также сообщил, что войска, подготовленные и снабжённые НАТО, уже почти уничтожены, хотя так и не выполнили задач контрнаступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее скорый крах ВСУ под Харьковом также спрогнозировал бывший советник главы минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он отметил, что российская армия продвигается в Харьковской области, хотя даже не начала масштабное наступление. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 24 августа после рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что они в том числе обсудили ситуацию на фронте. Глава региона отметил, что в ходе беседы он убедился, что осенью «будет много интересного».