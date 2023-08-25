Москва, 25 августа, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты единого государственного экзамена на 2024 год. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Известия/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что никаких изменений не будет внесено только в экзаменах по химии и базовой математике.

«Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применения умений и навыков анализа различной информации, решения практических задач, развернутого объяснения и аргументации», ― пояснили в Рособрнадзоре.

В ЕГЭ по русскому языку изменят формулировки заданий № 13 и 14 ― здесь система ответов представляет собой множественный выбор в виде цифр. Кроме того, при комментировании проблемы исходного текста в задании №27 участнику экзамена потребуется привести пример-аргумент на основе жизненного, читательского или историко-культурного опыта. Также иначе будут оценивать задания №8,26,27.

В ЕГЭ по литературе с семи до шести сократят число заданий базового уровня сложности с кратким ответом. Также уточнили тему сочинения 11.4: вместо формулировки, дающей экзаменуемому возможность привлекать любые произведения для раскрытия темы, включены имена трёх писателей-классиков, из которых требуется выбрать одного.

В единый государственный экзамен по математике профильного уровня включат задание по геометрии, проверяющее умения определять координаты точки, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. В ЕГЭ по информатике задание №13 будет проверять умение использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в новой российской системе образования не будет изменений в части, касающейся поступления в вузы, в частности в сдаче единого государственного экзамена. Он добавил, что пилотный проект по изменению системы высшего образования будет касаться как тех, кто уже обучается, так и тех, кто будет поступать в 2023 году.

В июне депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму на рассмотрение проект закона об отмене единого государственного экзамена в качестве выпускного и вступительного в вузы. Изменения планируется внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

По мнению авторов проекта, формат ЕГЭ неэффективен, поскольку не отражает реального уровня знаний школьников.

При этом глава Минпросвещения заявил, что на сегодняшний день никто не сомневается в объективности единого государственного экзамена как системы оценки знаний.