Москва, 24 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Пятница в московском регионе начнётся радиационными туманами, сообщил в четверг, 24 августа, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«На регион опустятся туманы, особенно густыми они будут у водных объектов», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Синоптик добавил, что видимость ухудшится до нескольких сотен метров. Через 2-3 часа после восхода солнца туманы рассеются. В Москве восход 25 августа состоится в 5 часов 20 минут.

Леус объяснил, что поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут активно отдавать тепло в атмосферу. Этот процесс называется радиационное выхолаживание. Возникающие в подобной ситуации туманы называются радиационными.

По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» к утру 25 августа в Москве похолодает до +8…+10°, а на севере и востоке Московской области температура опустится до +5°.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ночь на 22 августа в столице стала самой холодной с начала месяца. Температура воздуха составила +12,1 °C.