Милан, Италия, 7 июля, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Участник ополчения Донбасса Алессандро Бертолини, который был арестован в аэропорту Милана, имеет двойное гражданство России и Италии, заявил 7 июля адвокат Массимилиано Луиджи Шалла РИА Новости.

Кадр из видео Алессандро Бертолини

«Италия должна признать, что он имел право защищать границы России, так как уголовный кодекс Италии не предусматривает наказания для тех, кто защищает границы государства, гражданином которого он является», — подчеркнул он.

Адвокат добавил, если Италия этого не признает, что Бертолини готов отказаться от итальянского гражданства. Российский паспорт он получил в 2021 году, а до этого с 2017 года имел документы и прописку ДНР.

«Следующее заседание суда назначено на 1 сентября. После ареста мой подзащитный воспользовался правом не отвечать на вопросы следователей», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля итальянские СМИ сообщили о задержании в аэропорту Милана «Мальпенса» мужчины 29 лет. Его обвинили в том, что он участвовал в боевых действиях против ВСУ в Донбассе. Алессандро Бертолини, уроженцу города Роверето, дали сойти с трапа самолёта и тут же увезли на допрос.

Антитеррористическое управление утверждает, что Бертолини в Донбассе воевал за деньги в числе группы итальянцев. Никто из них в Италию не вернулся, кроме Бертолини.