Милан, ЛНР, 1 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В аэропорту Милана «Мальпенса» итальянский правоохранители задержали мужчину 29 лет, обвинив его в том, что он участвовал в боевых действиях против ВСУ в Донбассе, сообщило 1 июля издание Il Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Алессандро Бертолини, уроженцу города Роверето, дали сойти с трапа самолёта и тут же увезли на допрос. Издание отмечает, что он с 2016 года находился в зоне боевых действий в Донбассе.

Арестовали Бертолини в рамках расследования, которое ведёт в Италии управление Генуи по борьбе с мафией и терроризмом. Это ведомство преследует скрывающихся от итальянского правосудия.

«Доставленный в Геную Бертолини был немедленно допрошен, но сегодня он воспользовался возможностью не отвечать», — сообщило издание.

Ему предъявили обвинение в участии «в преднамеренных и насильственных действиях, направленных на свержение конституционного строя или нарушение территориальной целостности Украины».

Антитеррористическое управление утверждает, по данным газеты, что Бертолини в Донбассе воевал за деньги в числе группы итальянцев. Никто из них в Италию не вернулся, кроме Бертолини. Находился он в Донбассе с 2016 года.

Вооружённый конфликт между силами Народной милиции ДНР и ЛНР и ВСУ начался после госпереворота на Украине.

Переворот завершился в феврале 2014 года. 7 апреля ДНР, а 27 апреля — ЛНР объявили об отделении от Украины. 12 мая 2014 года республики объявили о своей независимости по итогам проведённого накануне референдума.

15 апреля на тот момент и. о. украинского президента Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции (АТО) — боевых действий против республик Донбасса.