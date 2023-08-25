Москва, 25 августа, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Командование украинской армии и особый отдел Службы безопасности страны (СБУ) создали на запорожском направлении отряды для ликвидации не отказывающихся выполнять преступные приказы. Об этом 25 августа рассказал добровольно сдавшийся в плен военный ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил военнопленный, слова которого привело РИА Новости, ему и сослуживцам на телефон стали приходить смс-сообщения о добровольной сдаче в плен, а также попадать в руки листовки такого же содержания.

«Командование и особый отдел СБУ узнали об этом, создали особые отряды, которые убивали людей, которые не хотели выполнять преступные приказы и хотели сдаться добровольно в плен», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа взятый в плен украинский военный рассказал, что в российская артиллерия в зоне СВО работает так интенсивно, что военным ВСУ приходится сутками лежать на земле. Он добавил, что не жалеет, что сдался.

Попавший в плен младший сержант ВСУ Иван Скоропада 18 августа рассказал, что чудом смог выжить в бою, после которого его пытались добить свои же, сбросив с беспилотника осколочный гранатомётный выстрел и обстреляв из миномёта. Он также признался, что не ожидал доброго и заботливого отношения к себе в плену.