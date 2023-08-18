Москва, 18 августа, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Младший сержант ВСУ Иван Скоропада, попавший в плен к российским войскам, рассказал, что в бою выжил чудом, а уже после сражения его пытались добить свои же, сбросив с беспилотника осколочный гранатомётный выстрел и обстреляв из миномёта.

Иван Шилов ИА REGNUM

19-летний Скоропада рассказал РИА Новости, что с детстве мечтал стать военным и в 2021 году поступил во Львовское военное училище. Попав на фронт (под Марьинкой в ДНР), он обнаружил, что опытные бойцы ВСУ предпочитают посылать в горячие места новобранцев. Руководители подразделения приказали ему и другим военнослужащим рыть окопы на переднем крае, в одной из самых опасных точек, рассказал Скоропада.

Завязался бой, в котором военнослужащий получил ранения, потерял много крови и попытался сдаться в плен. Солдаты ВС России оказывали ему помощь, и в те же минуты бывшие собственные сослуживцы пытались его добить, отметил Скоропада.

«Тут прилетел наш дрон и сбросил ВОГ (осколочный гранатомётный выстрел — Прим. ред.) между мной и вашими ребятами. Я так думаю, мои видели, что я в плену, но специально так сделали, чтобы я ничего не выдал россиянам», — сказал боец журналистам.

Скоропада также отметил, что не ожидал столь доброго и заботливого отношения к себе в плену. Также, не удержавшись от слёз, он сказал, обращаясь к своим родственникам: «Я живой».

Ранее представители Минобороны России, властей новых регионов страны, а также западные эксперты отмечали, что военнослужащие ВСУ стали чаще сдаваться в плен. Бойцам ВСУ известно о гуманном отношении к ним в России, и они осознают бессмысленность наступления ВСУ, а потому сдача в плен стала «повальной», заявил в августе 2023 года бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

17 августа сообщалось, что трое украинских военных переплыли на лодке Днепр и сдались в плен российским военнослужащим из-за голода на позициях, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки. «Подготовка» длилась всего пять дней, после чего бойцов отправили сразу на передовую, где руководители подразделений никогда не появлялись, рассказали пленные российским журналистам.

Военнослужащим ВСУ, которые осознают преступность приказов своего руководства об обстрелах мирных кварталов городов и сёл России, следует либо направить оружие против киевского режима, либо капитулировать, в этом случае им гарантировано достойное и гуманное отношение, заявила 18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.