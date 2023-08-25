Москва, 25 августа, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В преддверии выборов, которые состоятся в сентябре, официальный сайт мэра Москвы mos.ru запустил 25 августа тестирование системы электронного голосования. Москвичам предложили проголосовать по поводу мероприятий на День города.

Это тестирование позволит жителям города познакомиться с нововведениями процесса голосования. Со своей стороны организаторы убедятся в корректной работе всех систем голосования на сайте.

«Тестирование проходит 25 августа с 08:00 до 14:00 мск. Принять в нём участие можно по ссылке. Протестировать систему могут граждане России в возрасте от 18 лет с постоянной регистрацией в столице, имеющие полную учётную запись на портале mos.ru», — сообщили на сайте.

Проголосовать можно как в своём личном кабинете, так и на избирательных участках.

Москвичам предложили вопрос «Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?» и варианты ответов, в том числе бесплатную парковку, пешеходную зону на одной из улиц в границах Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей в городских парках, бесплатное посещение музеев.

В России в 2023 году единый день голосования — воскресенье, 10 сентября. Голосовать можно онлайн и на избирательных участках. В этот день в регионах пройдут выборы различных уровней.

Выборы высших должностных лиц будут проходить в 21-м регионе. В Москве состоятся выборы мэра. Также жители 13 муниципальных образований ТиНАО будут выбирать кандидатов в совет депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, председатель ЦИК Элла Памфилова 23 августа рассказала, что комиссия зарегистрировала на выборах депутатов законодательных собраний новых регионов 18 списков от пяти парламентских партий.