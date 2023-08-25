Стамбул, Турция, 25 августа, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В ходе операции по борьбе с наркодилерами в Стамбуле сотрудник полиции Турции получил смертельное ранение, сообщил 25 августа телеканал Habertürk.

Habertürk

Другой полицейский ранен. Инцидент произошёл в северной части Стамбула — в районе Кагытхане.

Полиция проводила операцию по задержанию наркодилеров. Банда из пяти человек оказала правоохранителям вооружённое сопротивление.

Как сообщало ИА Регнум, в Подмосковье в ночь на 29 июня при задержании четверых подозреваемых в вымогательстве один полицейский погиб и ещё один получил ранение.

Инцидент произошёл в деревне Анциферово. Стрелял из пистолета в правоохранителей один человек, сделав не менее пяти выстрелов.