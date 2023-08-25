В Стамбуле убили сотрудника турецкой полиции
В Стамбуле погиб сотрудник полиции в ходе перестрелки с наркодилерами
Стамбул, Турция, 25 августа, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В ходе операции по борьбе с наркодилерами в Стамбуле сотрудник полиции Турции получил смертельное ранение, сообщил 25 августа телеканал Habertürk.
Habertürk
Другой полицейский ранен. Инцидент произошёл в северной части Стамбула — в районе Кагытхане.
Полиция проводила операцию по задержанию наркодилеров. Банда из пяти человек оказала правоохранителям вооружённое сопротивление.
Как сообщало ИА Регнум, в Подмосковье в ночь на 29 июня при задержании четверых подозреваемых в вымогательстве один полицейский погиб и ещё один получил ранение.
Инцидент произошёл в деревне Анциферово. Стрелял из пистолета в правоохранителей один человек, сделав не менее пяти выстрелов.