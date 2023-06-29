Орехово-Зуево, Московская область, 29 июня, 2023, 09:48 — ИА Регнум. При задержании злоумышленников в деревне Анциферово (Московская область) в ночь на 29 июня погиб полицейский, ещё один ранен, сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщила официальный представитель регионального управления СКР Ольга Врадий, устроившего стрельбу задержали.

Правоохранители проводили 28 июня в Анциферово задержание четырёх подозреваемых в вымогательстве. При этом один из злоумышленников начал стрелять, осуществив не менее пяти выстрелов из пистолета в полицейских.

«В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», — процитировало Врадий агентство ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня подсудимый ранил судебного пристава в Ростове-на-Дону у здания Пролетарского районного суда. Нападение обвиняемый в разбое совершил по пути на судебное заседание, выхватив пистолет у правоохранителя.