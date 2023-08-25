Атланта, США, 25 августа, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в городе Атланта в американском штате Джорджия, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке переиграть в свою пользу результаты президентских выборов в штате. Об этом 25 августа сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что на борту своего частного самолёта Трамп и его советники встретились с новым адвокатом политика Стивеном Садоу. Выйдя из самолёта, Трамп поблагодарил репортёров, после чего сел в автомобиль.

Кортеж Трампа прибыл в тюрьму округа Фултон, где остановился у заднего входа, заблаговременно перегороженного автобусами. В связи с приездом экс-президента власти штата усилили меры безопасности в Атланте.

Предполагается, что в тюрьме Трампа формально арестуют, а затем освободят под оговорённый заранее залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил экс-президент Соединённых Штатов Америки Трамп, он отправился в Джорджию, где в 19:30 по времени Восточного побережья США (02:30 мск 25 августа) сдастся властям.

До этого политик сообщил, что в четверг прибудет в Атланту, чтобы быть арестованным «радикальным левым» окружным прокурором Фэни Уиллис по предъявленным ему обвинениям во вмешательстве в выборы.