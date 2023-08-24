Вашингтон, 24 августа, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отправился в Джорджию, где в 19:30 по времени Восточного побережья США (02:30 мск 25 августа) сдастся властям.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Время ареста — 19:30… извините меня, мне надо собираться в Атланту, штат Джорджия», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее экс-президент США сообщил, что в четверг прибудет в Атланту, чтобы быть арестованным «радикальным левым» окружным прокурором Фэни Уиллис.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа CNN со ссылкой на судебные документы сообщил, что Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы.