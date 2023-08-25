Сочи, Краснодарский край, 25 августа, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Спасатели потушили в Сочи крупный пожар, который произошёл на крыше многоквартирного жилого дома. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В 20:07 полная ликвидация пожара в Сочи на Новороссийском шоссе. Распространения огня на соседнее здание не допущено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС по региону.

Отмечается, что из здания было эвакуировано 60 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 58 сотрудников спасательных служб, в том числе 21 единицу служебной техники.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 августа в жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа Амурской области произошло возгорание. В результате пожара погибла семья из трёх человек, в том числе ребёнок 2020 года рождения.