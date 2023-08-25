Вашингтон, 25 августа, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Прошедший в Йоханнесбурге саммит БРИКС показал опасность, которую межгосударственное объединение представляет для экономики США и доллара, заявила член Конгресса Маджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Я всё ещё испытываю чистое отвращение к тому факту, что почти все кандидаты прошлой ночью были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися ещё глубже втянуть США в войну на Украине», — написала Грин на своей странице в социальной сети X.

По её словам, никто из участников дебатов и кандидатов на пост президента Соединённых Штатов Америки не представляет, насколько объединение БРИКС может негативно повлиять на американскую экономику.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа официальный представитель Государственного департамента США после завершения саммита БРИКС в Йоханнесбурге, который проходил с 22 по 24 августа, заявил, что власти страны не против того, чтобы другие страны самостоятельно выбирали себе партнёров и альянсы.