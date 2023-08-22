Штат Джорджия, США, 22 августа, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что в четверг прибудет в Атланту (штат Джорджия) для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям во вмешательстве в выборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я собираюсь в Атланту, Джорджия, в четверг, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам бывшего главы американского государства, обвинения против него являются вмешательством в выборы и «охотой на ведьм».

В четверг политик явится в тюрьму округа Фултон для прохождения стандартной процедуры ареста, включающей обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 21 августа, Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Ранее сообщалось, что экс-глава Белого дома 24 или 25 августа должен добровольно сдаться властям и явиться в тюрьму округа Фултон с другими фигурантами дела.