Вашингтон, 21 августа, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Об освобождении под залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия договорился экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 21 августа сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Экс-президент США Дональд Трамп

Из документа следует, что залог по 12 пунктам в рамках предъявленного Трампу обвинения составляет по 10 тысяч долларов, ещё по одному пункту — 80 тысяч долларов. Таким образом, общая сумма залога составляет 200 тысяч долларов. Политик может внести залог как наличными, так и через поручительство. При этом экс-президент США не освобождён от обязательной явки в суд.

Условия были согласованы во время встречи адвокатов политика с сотрудниками офиса окружного прокурора округа Фултон (штат Джорджия), где Трамп должен был сегодня сдаться в тюрьму. Помимо залога, Трамп должен соблюдать ряд условий, в том числе запрет на использование соцсетей для преследования или запугивания 18 фигурантов по данному делу, а также любых свидетелей, которым не предъявлено обвинение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-глава Белого дома Трамп 24 либо 25 августа должен добровольно сдаться властям штата Джорджия, где против него выдвинуты множественные уголовные обвинения. Политик обязан явиться в тюрьму округа Фултон вместе с ещё 18 фигурантами дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путём оказания давления на должностных лиц.

Также Трамп отменил пресс-конференцию 21 августа, на которой намеревался рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в выборные процессы. Отказ Трамп объяснил тем, что не видит необходимости в мероприятии. При этом политик сообщил в соцсетях, что его защита приложит неопровержимые доказательства мошенничества на выборах к материалам дела.