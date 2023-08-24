Йоханнесбург, ЮАР, 24 августа, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент не ведутся обсуждения единой валюты БРИКС, но рассматриваются варианты независимых от Запада расчётов. Об этом он сказал 24 августа во время выступления на саммите объединения.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас всё внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, экономических проектов, инвестиций так, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и их западными союзниками», — сказал глава МИД.

Лавров указал, что Запад доказал готовность к активному злоупотреблению статусом эмитента резервных валют для достижения политических целей вопреки правилам свободного рынка и международной торговли. Как напомнил министр, проект пула резервных валют БРИКС стал предтечей шагов, которые объединение планирует принимать в этом направлении, в облегчении использования нацвалют и формировании альтернативной платёжной системы.

«Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министрам финансов и председателям центральных банков», — подытожил Лавров.

Он отметил, что соответствующие предложения и рекомендации подготовят главам государств к следующему саммиту БРИКС в Казани в 2024 году.

Об альтернативных платёжных системах на саммите БРИКС говорил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он отметил готовность союза использовать возможности по улучшению стабильности, надёжности и справедливости глобальной финансовой архитектуры. В то же время президент России Владимир Путин назвал вопрос о возможной единой валюте БРИКС очень сложным.