Москва, 24 августа, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Суд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Telegram за нарушение оборота персональных данным.

Sheldon Cooper/Global Look Press

«Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными)», — сообщили в мировом судебном участке Москвы №422.

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

Решение суда связано с отказом локализовать данные российских пользователей в России.

В августе 2022 года Telegram грозил штраф до 4 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент.