Москва, 2 августа, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Суд зарегистрировал протокол Роскомнадзора об административном правонарушении в отношении мессенджера Telegram за отказ удалять контент, запрещённый в России. Об этом 2 августа сообщает «Интерфакс».

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Рассмотрение протокола состоится 16 августа 2022 года. Как отмечает издание, мессенджеру грозит штраф в размере до 4 млн рублей, в случае признания его виновным.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года судебные приставы начали принудительное взыскивание с Telegram штрафов за отказ удалить запрещенную информацию. Их общая сумма составила 5 млн рублей.