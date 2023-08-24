Донецк, 24 августа, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ми-28Н ВКС России по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооружённых сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

В Министерстве обороны отметили, что армейская авиация в зоне проведения специальной военной операции успешно выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники противника и доставке необходимых военных грузов.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на пяти направлениях до 485 человек личного состава. По его словам, на донецком направлении ВСУ потеряли 180 военных, на южнодонецком — 145, на краснолиманском — 60, на запорожском — 60, на херсонском — 20.