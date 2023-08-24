Улан-Удэ, 24 августа, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Массовое заболевание детей произошло в детском лагере отдыха «Байкальский бор» в Бурятии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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«Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе», — уточняется в сообщении.

Прокуратура республики в ходе проверок оценит соблюдение администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре начали санитарно-эпидемиологическое расследование, на данный момент ведомство не располагает информацией о количестве заболевших детей и характере заболевания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в детском лагере в Ленинградской области произошло массовое отравление. Причиной недомогания стали неизвестные грибы. В больницу госпитализировали пятерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Один ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии. У остальных врачи диагностировали тяжёлое состояние и средней степени тяжести. Все пострадавшие в реанимации.

В конце июня в детском лагере в Республике Алтай произошло массовое отравление. За три дня с признаками кишечного заболевания к медикам обратились 67 детей в возрасте от семи до 17 лет. Всего в лагере находились 354 ребёнка