Горно-Алтайск, 29 июля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В детском лагере в Республике Алтай произошло массовое отравление отдыхающих. Об этом 29 июля сообщили в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, за помощью к фельдшеру оздоровительного лагеря, расположенного на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе, в период с 26 по 29 июля с признаками кишечного заболевания обратились 67 детей в возрасте от семи до 17 лет.

«Больным оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное», ― говорится в сообщении надзорного ведомства.

Всего в лагере отдыхают 354 ребёнка.

На месте работают следователи, изымают документацию, опрашивают свидетелей. СК возбудил уголовное дело о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Также сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям сотрудников, ответственных за безопасное и комфортное пребывание детей в лагере.

Решается вопрос о приостановке работы учреждения.

Как сообщало ИА Регнум, на днях по меньшей мере 20 детей отравились в оздоровительном лагере «Волна» в Удмуртии. Признаки отравления появились и у троих взрослых. У обратившихся с жалобами выявили острую кишечную инфекцию. Прокуратура начала проверку.

Месяц назад стало известно, что в Бурейском районе Амурской области в оздоровительном лагере «Белые горы» получили отравление не менее 70 детей.

29 июля в столовой производственной компании «Союзснаб» в Красногорске в Московской области произошло массовое отравление, в больницу попал 31 человек. Всего за медпомощью обратились 38 пострадавших. Причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается. Помещение столовой закрыто до выяснения всех обстоятельств.