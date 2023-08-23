Санкт-Петербург, 23 августа, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В детском лагере в Ленинградской области произошло массовое отравление. Об этом 23 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Инцидент произошёл в селе Сомино в Бокситогорском районе.

Как сообщил телеканалу «78» источник, знакомый с ситуацией, причиной недомогания стали грибы. В больницу госпитализировали пятерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Один ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии. У остальных врачи диагностировали тяжёлое состояние и средней степени тяжести. Все пострадавшие в реанимации.

В администрации Бокситогорского района факт отравления подтвердили и сообщили, что несовершеннолетние съели неизвестные им сырые грибы во время лесной прогулки. Четверых пострадавших отправят на лечение в Санкт-Петербург, одну девочку оставят в местной больнице.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня в детском лагере в Республике Алтай произошло массовое отравление. За три дня с признаками кишечного заболевания к медикам обратились 67 детей в возрасте от семи до 17 лет. Всего в лагере находились 354 ребёнка.

Позже в Минздраве уточнили, что в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае отравились 69 человек, включая двух взрослых. Часть детей госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

Подобный случай произошёл в Удмуртии в конце июля. По меньшей мере 20 детей отравились в оздоровительном лагере «Волна». Признаки отравления появились и у троих взрослых. У обратившихся с жалобами выявили острую кишечную инфекцию. Прокуратура начала проверку.