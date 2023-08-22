Будапешт, 22 августа, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру бывшего бойца теробороны ВСУ Фёдора Шандора в качестве нового посла Украины в Венгрии. Как 22 августа сообщил венгерский портал ATV, Шандор помимо службы имеет звание профессора Ужгородского национального университета.

«Как нам стало известно, Сийярто уже добавил министерскую контрподпись под решением об агремане Шандора, это подтвердили несколько наших источников», — говорится в сообщении.

Уточняется, что указ о назначении Шандора послом опубликуют после его прибытия в Венгрию и вручения президенту верительной грамоты. По сведениям украинских СМИ, Шандор — доктор философских наук, в 2020 году был депутатом Закарпатского облсовета. В бригаде теробороны Украины служил с февраля 2022 года.

Венгрия лишилась украинского посла в июле 2022 года после увольнения работавшего на тот момент дипломата, после чего его обязанности исполнял временный поверенный. Агреман для Шандора президент Венгрии Каталин Новак подписала 8 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в Венгрии начали опасаться глобальной конфронтации из-за Украины. Как заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, конфликт на Украине свидетельствует о формировании нового мирового порядка, предсказать развитие которого невозможно. Министр подчеркнул, что венгерское правительство призывает стороны конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров.

С началом специальной военной операции России на Украине в 2022 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Петер Сийярто не выступали с конкретной односторонней поддержкой какой-либо из сторон. Правительство, руководимое Орбаном, стало самым дружественным к России членом НАТО и Европейского союза.