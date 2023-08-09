Сеул, 9 августа, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Южную Корею включили в рабочую группу по реализации предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формулы мира». Об этом в среду, 9 августа, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Отмечается, что решение об участии Южной Кореи в рабочей группе было принято по итогам визита главы совета по нацбезопасности Чо Тхэ Ёна в Саудовскую Аравию, где он принял участие в переговорах по Украине, на которых присутствовали представители 45 стран.

«В соответствии с одним из ключевых пунктов предложенной нами инициативы мира и солидарности на Украине, мы примем участие в рабочей группе по формуле мира», — сообщили в администрации южнокорейского президента.

Отмечается, что Южная Корея рассчитывает, что её деятельность в рабочей группе поможет местным компаниям принять участие в проектах по восстановлению инфраструктуры Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ряд стран на встрече с Джидде отвергали «формулу мира». По его словам, есть ряд пунктов, по которым некоторые государства высказали возражения. Переговоры по Украине в Саудовской Аравии проходили с 6 по 7 августа.