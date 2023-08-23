Токио, 23 августа, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Протест в связи с запуском ракеты, предположительно, с первым северокорейским разведывательным спутником выразила КНДР Япония по дипломатическим каналам. Об этом 23 августа сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции.

«Действия Северной Кореи, включая постоянные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества. Такие пуски, даже если они имеют целью вывод спутника, нарушают резолюции СБ ООН, которые запрещают Северной Корее пуски с использованием баллистических технологий», — указал Мацуно.

Генсек правительства Японии подчеркнул, что Токио заявляет решительный протест Пхеньяну по дипломатическим каналам и осуждает в самых жёстких выражениях.

Кроме того, Мацуно уточнил, что в ближайшее время Япония намерена провести заседание совета нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в японской префектуре Окинава в связи с пуском ракеты КНДР сработала система оповещения J-Alert, объявлена воздушная тревога. Позднее минобороны Японии проинформировало, что ракета покинула воздушное пространство страны и ушла в сторону Тихого океана. Информация об ущербе в связи с пуском ракеты не поступала.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять все необходимые меры в связи с планами КНДР запустить искусственный спутник Земли. Соответствующим службам было дано указание собрать и проанализировать всю доступную информацию, а также продолжить сотрудничество с США и Южной Кореей с целью убедить КНДР отказаться от своих планов.