Токио, 24 августа, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Фрагменты ракеты, запущенной Северной Кореей, упали в Жёлтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана. Об этом 24 августа сообщил телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Две части ракеты упали в Жёлтое и Восточно-Китайское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Другая, пролетев в воздушном пространстве между островами Окинава и Мияко, упала в 600 км к востоку от Филиппин также за пределами исключительной экономической зоны Японии», — указала представитель минобороны Японии Кими Онода.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Япония выразила жёсткий протест в связи с запуском ракеты, предположительно, с первым северокорейским разведывательным спутником. В ближайшее время в Японии состоится заседание совета нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

В японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога в связи с пуском ракеты Северной Кореей. Уточнялось, что ракета за 15 минут перелетела воздушное пространство Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Информация о ущербе, связанным с пуском ракеты, не поступала.