Токио, 23 августа, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Запуск, предположительно, баллистической ракеты осуществлён Северной Кореей. Об этом 23 августа сообщает береговая охрана Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM

В связи с пуском ракеты в Окинаве сработала система оповещения J-Alert, объявлена воздушная тревога. Жителей префектуры призвали укрыться под землёй или в зданиях на случай падения обломков ракеты.

В настоящий момент ракета миновала воздушное пространство Японии и ушла в сторону Тихого океана. Воздушная тревога отменена.

Отмечается, что Япония не предпринимала попыток сбить ракету.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять все необходимые меры в связи с планами КНДР запустить искусственный спутник Земли. Уточняется, что соответствующим службам было дано указание собрать и проанализировать всю доступную информацию, а также продолжить сотрудничество с США и Южной Кореей с целью убедить КНДР отказаться от своих планов.