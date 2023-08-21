Токио, 22 августа, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять все необходимые меры в связи с планами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) запустить искусственный спутник Земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

В правительстве страны отметили, что соответствующим службам было дано указание собрать и проанализировать всю доступную информацию, а также продолжить сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки и Южной Кореей, чтобы убедить КНДР отказаться от этих планов.

В конце мая в КНДР предприняли попытку запустить военный разведывательный спутник «Маннигён-1». Запуск провалился из-за проблемы, возникшей на этапе запуска двигателя второй ступени его ракеты-носителя.

Как передавало ИА Регнум, позднее в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщили, что Северная Корея в ближайшее время предпримет очередную попытку запуска спутника.