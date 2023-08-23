Донецк, 23 августа, 2023, 19:41 — ИА Регнум. ВСУ 23 августа обстреляли шахту «Комсомолец Донбасса» сразу после торжеств, посвященных приближающемуся профессиональному празднику шахтёров. В результате погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате четверо пострадавших горняка, один из них ранен очень тяжело, к сожалению, он скончался», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что враг ударил так, чтобы нанести максимальный ущерб предприятию, находящемуся вдали от боевых действий. На место прибыли оперативные службы.

«Жалко людей, пострадавших как раз во время «шахтёрской», предпраздничной недели», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа ВСУ нанесли массированный удар по жилым кварталам Донецка. Пострадали Ворошиловский и Киевский районы. В один из многоэтажных жилых домов было прямое попадание.

Украинская армия также в течение дня обстреляла станцию скорой медицинской помощи и школу. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, утром 23 августа ВСУ 22 раза обстреляли Донецк и дважды Горловку.